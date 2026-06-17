Средняя зарплата в Москве превысила 219 тысяч рублей

Росстат и Мосстат опубликовали свежие данные о доходах населения. Так, среднемесячная начисленная зарплата в столице по итогам марта составила 219 618 рублей. Год назад этот показатель был ниже — 188 978 рублей. За 12 месяцев доход москвичей увеличился на 30 640 рублей.

В целом по стране динамика тоже положительная. В марте 2026 года средняя зарплата в РФ достигла 112 654 рублей. Для сравнения: в аналогичный период 2025-го она составляла 97 645 рублей. Прирост за год — почти 15 тысяч рублей.

Рост объясняется как индексацией окладов в бюджетной сфере, так и дефицитом кадров в реальном секторе, вынуждающим работодателей повышать предложения. Особенно заметно подорожал труд в IT, логистике и промышленности.

Номинальная зарплата не учитывает инфляцию, поэтому реальный рост доходов с поправкой на цены будет скромнее. Общий тренд, однако, остаётся положительным. Следующая сводка Росстата ожидается в июле.

Ранее Life.ru писал, что в марте самый динамичный рост номинальных зарплат зафиксирован в Калужской области (31%), Хабаровском крае (26%) и Магаданской области (23%), в то время как общероссийский показатель не превысил 14,4%, а средняя зарплата по стране составила почти 113 тысяч рублей.