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18 июня, 14:08

«Беспрецедентный уровень тревожности»: Почему зумеры ищут у себя несуществующие недуги

Психолог Абашин: Тревожность и интернет провоцируют ипохондрию у зумеров

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Зумеры часто ищут у себя несуществующие болезни из-за повышенной тревожности, чувства неопределённости и свободного доступа к интернету, уверен психолог Анатолий Абашин. По его словам, современные подростки, в отличие от прошлых поколений, имеют гораздо больше возможностей сравнивать себя с другими и оценивать собственное состояние через чужой опыт.

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«У зумеров сейчас беспрецедентный уровень тревожности, на мой взгляд. Они растут в условиях постоянной неопределённости, частых социальных сравнений», — отметил собеседник «Абзаца».

Интернет даёт зумерам иллюзию простой самодиагностики: первый запрос в поисковике быстро выдаёт ответы и будто заменяет обращение к врачу. Но такой способ часто приводит к ошибочным выводам, потому что не учитывает всех медицинских нюансов, заключил эксперт.

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К слову, поколение зумеров стало чаще заражаться «болезнью поцелуев». Итогом недуга становятся опухшие лицо и шея, иногда дело доходит до реанимации. По словам врача, вирусное заболевание по симптомам напоминает бактериальную ангину.

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Борис Эльфанд
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