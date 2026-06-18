«Беспрецедентный уровень тревожности»: Почему зумеры ищут у себя несуществующие недуги

Зумеры часто ищут у себя несуществующие болезни из-за повышенной тревожности, чувства неопределённости и свободного доступа к интернету, уверен психолог Анатолий Абашин. По его словам, современные подростки, в отличие от прошлых поколений, имеют гораздо больше возможностей сравнивать себя с другими и оценивать собственное состояние через чужой опыт.

«У зумеров сейчас беспрецедентный уровень тревожности, на мой взгляд. Они растут в условиях постоянной неопределённости, частых социальных сравнений», — отметил собеседник «Абзаца».

Интернет даёт зумерам иллюзию простой самодиагностики: первый запрос в поисковике быстро выдаёт ответы и будто заменяет обращение к врачу. Но такой способ часто приводит к ошибочным выводам, потому что не учитывает всех медицинских нюансов, заключил эксперт.