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18 июня, 11:12

«Память воды» опровергнута наукой: Россиянам объяснили, почему гомеопатия не работает

Врач Плиева: Гомеопатия не просто не работает, но и может навредить

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Гомеопатия не имеет доказанной эффективности, однако по-прежнему остаётся популярной из-за веры в «мягкое» и «натуральное» лечение, предупредила врач-педиатр Альмира Плиева. По её словам, такие средства не работают как лекарства, поскольку в них зачастую нет действующего вещества.

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Гомеопатические препараты получают путём многократного разведения активного компонента. В итоге в готовом продукте может не остаться ни одной молекулы исходного вещества. Возможное улучшение после приёма таких средств связано не с препаратом, а с эффектом плацебо, самовнушением или естественным выздоровлением.

Гомеопатия строится на идеях о лечении «подобного подобным» и «памяти воды», которую наука опровергла. Серьёзный риск возникает, когда её используют вместо доказанной медицинской помощи при бактериальных инфекциях, хронических заболеваниях или онкологии. В таких случаях пациент может потерять время для лечения и потратить деньги впустую, отметила собеседница Здоровья Mail.

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К слову, стремление сделать зубы белее нередко заставляет людей экспериментировать с домашними методами отбеливания. Однако многие из популярных «народных» способов могут серьёзно навредить эмали и слизистой полости рта.

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Борис Эльфанд
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