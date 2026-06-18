«Шафран, ашвагандха и аллергия»: Чем опасны индийские капсулы для потенции

На маркетплейсах набирают популярность индийские капсулы для повышения потенции. Производители обещают растительный состав и отсутствие побочных эффектов, но врачи бьют тревогу: препарат может серьёзно навредить здоровью.

Средство позиционируется как биологически активная добавка на основе аюрведических компонентов: ашвагандха, шафран, абхрак бхасма, арджуна и другие. Однако клинических испытаний как лекарства оно не проходило, и его эффективность при лечении импотенции научно не доказана.

Терапевт Евгений Тарасов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил: «натуральный» не равно «безопасный». Первый и самый частый риск — аллергия. Индивидуальная непереносимость шафрана или других ингредиентов может вызвать зуд, сыпь и даже отёк Квинке. При первых таких симптомах приём нужно немедленно прекратить.

Особую опасность БАД представляет для сердечников. Шафран и арджуна влияют на артериальное давление, а тонизирующий эффект может усугубить тахикардию и аритмию. Людям с гипертонией, атеросклерозом и другими патологиями сосудов без консультации врача принимать капсулы категорически не рекомендуется.

Также средство противопоказано при повышенной нервной возбудимости и бессоннице — оно может спровоцировать тревожность и ухудшить сон. Не стоит совмещать его с другими стимуляторами потенции или с сердечно-сосудистыми препаратами: это грозит непредсказуемым усилением эффекта и резким ухудшением самочувствия.

Врач настоятельно советует перед покупкой проконсультироваться с урологом или терапевтом. Самолечение подобными добавками может быть опасным, и оценивать соотношение пользы и риска должен профессионал.

А ранее Life.ru писал, что лекарство от запора неожиданно улучшило память при депрессии. По данным исследований учёных, прукалоприд улучшил часть когнитивных показателей у людей с депрессией в стадии ремиссии.