Дорогое удовольствие: Молодой онанист требует от врачей 500 тысяч рублей за отрезанное яичко
Тюменец, лишившийся яичка после визита в больницу, требует от врачей полмиллиона
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Житель Тюмени, лишившийся яичка после активной мастурбации, потребовал от Областной клинической больницы № 2 компенсацию в 500 тысяч рублей. Об этом рассказал юрист Роман Матвеев, представляющий интересы 23-летнего пациента.
По словам правозащитника, медучреждение предложило урегулировать спор без суда и выплатить 300 тысяч рублей, однако пострадавший оценивает причинённый вред в полмиллиона. По факту резонансного случая уже возбуждено уголовное дело, медицинскую экспертизу проведут в Бийске.
Собеседник URA.ru утверждает, что молодой человек дважды приезжал в приёмное отделение с жалобами на невыносимую боль. Во время первого обращения врачи якобы не распознали опасную патологию — перекрут органа. Когда тюменец вернулся повторно, спасти яичко уже не удалось, хирурги провели ампутацию.
Из-за осложнений сначала рассматривали удаление обоих яичек, но одно врачам удалось сохранить. При этом компенсацию пациенту могли предложить из-за ошибок в оформлении медицинских документов. Возможно, о врачебной ошибке речи не идёт.
Однако Матвеев убеждён, что при профессиональной помощи во время первого визита здоровье пациента удалось бы сохранить. Молодой человек намерен доказать факт врачебной ошибки через суд.
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