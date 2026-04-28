Тюменец лишился яичка после визита в больницу и пошёл в суд

Житель Тюмени подал иск к Областной клинической больнице №2. 23-летний парень лишился детородного органа после визита в приёмное отделение. Подробности раскрыл юрист Роман Матвеев, который представляет интересы пострадавшего в суде.

По словам адвоката, 31 марта его доверитель почувствовал резкую боль в паху, рассказывает URA.ru. Бригада скорой доставила пациента в ОКБ №2. Медики осмотрели мужчину и отпустили домой. Спустя несколько часов боль стала невыносимой. При повторном осмотре врачи диагностировали перекрут яичка.

Юрист пояснил, что к моменту второго обращения время было упущено. Из-за необратимых процессов орган пришлось удалить. Матвеев убеждён, что при профессиональной помощи во время первого визита здоровье пациента удалось бы сохранить.

Пострадавший недавно вернулся из армии. Он не ожидал столкнуться с инвалидностью в молодом возрасте. Молодой человек намерен доказать факт врачебной ошибки через суд.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили, что знают об инциденте. В пресс-службе сослались на закон о врачебной тайне. В медицинском учреждении уже проводят внутренний разбор ситуации.

Ранее в Перми следователи завели уголовное дело после травмы подростка в частной клинике. 13-летний школьник перенёс плановую операцию в одном из частных медучреждений. Во время транспортировки подросток упал с кушетки-каталки и ударился головой. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.