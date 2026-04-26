В Перми завели дело после падения подростка с каталки в частной клинике

В Перми следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ о травме несовершеннолетнего в частной клинике. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

13-летний житель города перенёс плановую операцию в одном из частных медицинских учреждений. После вмешательства, во время транспортировки, подросток упал с кушетки-каталки и ударился головой. Причиной инцидента могла стать ошибка сотрудников клиники.

Ранее в Нефтекамске пациентка стоматологии заявила о травме языка во время лечения зуба и добилась компенсации через суд. В частной клинике «Стомэл» во время восстановления пломбы у Юлии с врачебного инструмента сорвался шлифовальный диск и поранил язык. Сразу после процедуры она ушла, но позже боль усилилась настолько, что женщина не могла ни говорить, ни нормально есть.