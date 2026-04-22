Стоматолог разорвал россиянке язык бормашиной

В Нефтекамске пациентка стоматологии заявила о травме языка во время лечения зуба и добилась компенсации через суд. Об этом стало известно Mash Batash.

Инцидент произошёл во время визита в частную клинику «Стомэл», куда Юлия обратилась для восстановления пломбы. По её словам, в процессе работы у врача сорвался шлифовальный диск и задел язык. После процедуры пациентка ушла домой, однако позже боль усилилась. Женщина утверждает, что не могла нормально разговаривать и принимать пищу, после чего обратилась в другую клинику, где ей наложили швы.

Позднее она направила претензию в медучреждение, предложившее компенсировать расходы на лекарства и питание, а также выдать сертификат на дальнейшие услуги. В результате разбирательства через суд пациентке удалось взыскать 70 тысяч рублей. Она заявила, что намерена продолжить добиваться компенсации. В клинике, со своей стороны, настаивают на случайном характере происшествия и считают повреждение незначительным.

Ранее в Томске появились сообщения о претензиях пациенток к одной из частных клиник, оказывающей услуги пластической хирургии. Речь идёт о центре «Генелли». Несколько женщин заявили о серьёзных осложнениях после проведённых операций у местных хирургов. Среди последствий они называют асимметрию, деформации и проблемы с послеоперационными швами.