Всю жизнь на костылях: Россияне рискуют стать инвалидами из-за мошенников под видом врачей
Врач Бубновский предупредил об опасности мошенников в медицине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini
Сегодня в медицине много мошенников, поскольку у людей много «инфантильного мозга» и мало «ригидного», предупредил доктор медицинских наук Сергей Бубновский. По его словам, шарлатаны узнают что-то одно и сразу идут применять полученную информацию, хотя получить её можно как угодно в любом деле.
«Спина заболела — пошёл к первому попавшемуся специалисту. Раз, два, три — и всю оставшуюся жизнь на костылях», — подчеркнул врач в эфире радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала отказ суда рассматривать дело лжеврачей Никоновых. До этого надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении супружеской пары, которые заработали около 3,5 миллиона рублей на «лечении» детей с ДЦП сомнительными методиками.
