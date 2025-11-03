Прокуратура обжаловала отказ суда рассматривать дело лжеврачей Никоновых

Прокуратура обжаловала отказ суда в рассмотрении дела лжеврача Николая Никонова и его супруги. По данным материалов Гагаринского суда Москвы, их действия нанесли вред двум семьям, чьих детей с ДЦП Никонов якобы лечил. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры», — говорится в документе.

Напомним, В 2024 году Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении супружеской пары Николая и Линии Никоновых, которые заработали около 3,5 миллиона рублей на «лечении» детей с ДЦП сомнительными методиками. По данным следствия, семья Никоновых с 2018 по 2020 годы провела более 200 сеансов массажа больным малышам, несмотря на отсутствие медицинского образования. На деле же юным пациентам становилось лишь хуже.

А ранее в Москве арестовали председателя и клинического психолога «Содружества семей» Ирину Рудницкую. Следствие предъявило ей обвинение в торговле несовершеннолетними. Она будет содержаться в СИЗО до 22 ноября 2025 года. Обвиняемой грозит серьёзное наказание: по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми») максимальный срок лишения свободы может достигать 10 лет с последующим запретом на профессиональную деятельность сроком до 15 лет.