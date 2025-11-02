В Рязани пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика на тротуаре

В Рязани пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего ребёнка. Как сообщает прокуратура региона, трагедия произошла 2 ноября днём на проезде Яблочкова. Мальчик в момент наезда находился на тротуаре.

«34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребёнка. <…> От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что мужчина был нетрезв. Районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту аварии.