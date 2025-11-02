Состояние критическое: Россиянин попал в ДТП в Таиланде и теперь может умереть без операции

Российский турист серьёзно пострадал в ДТП в Таиланде и находится в критическом состоянии. Как сообщает SHOT, транспортировать в Россию мужчину нельзя, а на операцию у родственников попросту нет денег.

Пара попала в страшное ДТП в первый день отпуска. Фото © SHOT

По данным Telegram-канала, Ксения и Аркадий, прибывшие в тайскую провинцию Краби 28 октября, попали в ДТП на мопеде в первый же день отпуска. Мужчина получил тяжёлые травмы, включая перелом рёбер, травму ноги, пневмоторакс и аневризму грудной аорты. Состояние Аркадия делает его транспортировку в Россию самолётом невозможной из-за риска разрыва аневризмы при перепаде давления. Операция в соседнем городе Таиланда обойдётся в 3 миллиона рублей, поскольку страховка не покрывает инциденты с мопедами.



Ксения сообщила, что консульство не смогло оказать помощь, и семья начала сбор средств на лечение.