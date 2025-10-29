Погибших в ДТП в Ревде двух сестёр спасатели вытаскивали из-под машины

В распоряжении URA.ru оказалось видео с места ДТП в Ревде Свердловской области. После аварии спасатели извлекали из-под автомобиля двух девочек, сбитых, предположительно, нетрезвым водителем. Трагедия произошла вечером 27 октября на улице Чехова, около продуктового магазина «Монетка».

ДТП в Ревде. Видео © URA.ru

На кадрах видно, как медики сначала погрузили в скорую помощь самого водителя, находившегося в сознании, после чего спасатели извлекли из-под автомобиля тела двух сестёр семи и девяти лет. По предварительным данным, мужчина сел за руль в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил троих несовершеннолетних, после чего автомобиль врезался в здание магазина.

Две девочки скончались на месте происшествия, а третьего пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали. За жизнь ребёнка продолжают бороться врачи. После трагедии следственными органами было возбуждено уголовное дело, водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Ревда случилось страшное ДТП, унёсшее жизни двух девочек. Ещё одна пострадавшая получила серьёзные травмы. Автомобиль Lada, управляемый 37-летним мужчиной, совершил наезд на несовершеннолетних, ожидавших на тротуаре улицы Чехова у пешеходного перехода. После этого машина продолжила движение и врезалась в здание. Позже выяснилось, что девочки, погибшие в ДТП, были родными сёстрами.