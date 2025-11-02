В Пензенской области парень и женщина погибли в тройном ДТП

В результате тройного ДТП в Кузнецком районе Пензенской области погибли два человека, ещё трое участников аварии, включая несовершеннолетнюю девочку, были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Тройное столкновение транспортных средств произошло в субботу, 1 ноября 2025 года, около 16 часов 50 минут на 16-м километре автомобильной дороги «подъезд к городу Кузнецку Восточный». По предварительной информации, в аварии участвовали три автомобиля: Ford Focus под управлением молодого человека 2000 года рождения, Renault Duster, которым управлял мужчина 1961 года рождения, и Lada Priora под управлением водителя 1984 года рождения.

В результате столкновения водитель Ford Focus и пассажирка Lada Priora 1985 года рождения получили тяжёлые телесные повреждения, от которых скончались в медицинском учреждении. Водитель Lada Priora, его несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения, а также пассажирка автомобиля Ford Focus 2004 года рождения были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшей автокатастрофы. Специалисты изучают место происшествия, опрашивают свидетелей и анализируют техническое состояние транспортных средств.