«Борются за каждую кость»: Стало известно о состоянии выжившей школьницы после ДТП в Ревде

Медики зафиксировали первую положительную динамику в состоянии единственной выжившей школьницы после наезда пьяного водителя в Ревде. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на близких пострадавшей.

Как рассказала мать девочки, она пришла в сознание, но имеет многочисленные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику, однако доступ родственников к пациентке пока ограничен по медицинским показаниям.