Регион
29 октября, 13:04

«Борются за каждую кость»: Стало известно о состоянии выжившей школьницы после ДТП в Ревде

Врачи сообщили о положительной динамике у выжившей в ДТП школьницы в Ревде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

Медики зафиксировали первую положительную динамику в состоянии единственной выжившей школьницы после наезда пьяного водителя в Ревде. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на близких пострадавшей.

Как рассказала мать девочки, она пришла в сознание, но имеет многочисленные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику, однако доступ родственников к пациентке пока ограничен по медицинским показаниям.

Погибших в ДТП в Ревде двух сестёр спасатели вытаскивали из-под машины
Напомним, в городе Ревда произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две несовершеннолетние сестры, находившиеся на тротуаре у пешеходного перехода на улице Чехова. Автомобиль Lada под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на детей, после чего продолжил движение и столкнулся со зданием. Третья участница инцидента получила серьёзные травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе следственных действий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
