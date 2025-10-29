«Борются за каждую кость»: Стало известно о состоянии выжившей школьницы после ДТП в Ревде
Медики зафиксировали первую положительную динамику в состоянии единственной выжившей школьницы после наезда пьяного водителя в Ревде. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на близких пострадавшей.
Как рассказала мать девочки, она пришла в сознание, но имеет многочисленные переломы обеих ног и ушиб головного мозга средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику, однако доступ родственников к пациентке пока ограничен по медицинским показаниям.
Напомним, в городе Ревда произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две несовершеннолетние сестры, находившиеся на тротуаре у пешеходного перехода на улице Чехова. Автомобиль Lada под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на детей, после чего продолжил движение и столкнулся со зданием. Третья участница инцидента получила серьёзные травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе следственных действий.
