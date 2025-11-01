Подросток без прав врезался в машину с женщиной и тремя её внуками, все погибли
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
В США признали виновным 68-летнего Ричарда Фергюсона в смертельной аварии, которую совершил его 15-летний сын за рулём его автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщает People.
Подросток, не имея водительских прав, проехал на красный свет и на скорости около 125 км/ч врезался в автомобиль, за рулём которого находилась 50-летняя Тринидад Эрнандес. Вместе с ней в машине были её муж и трое внуков. Женщина и 11-летняя внучка погибли на месте, ещё двое детей умерли потом в клинике. Мужчина выжил, но получил тяжёлые травмы. Сообщается, что родственники подростка пытались увезти его с места происшествия.
Фергюсон утверждал, что не давал сыну разрешения на вождение, а лишь попросил переставить машину. Однако присяжные признали его виновным. Ему грозит от 37 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Ранее в Ревде пьяный водитель сбил насмерть двоих девочек у магазина. Их пришлось доставать из-под колёс машины. Единственную выжившую доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи собирали поломанные кости по кусочкам. Жители создали на месте аварии стихийный мемориал.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.