Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 05:47

Подросток без прав врезался в машину с женщиной и тремя её внуками, все погибли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В США признали виновным 68-летнего Ричарда Фергюсона в смертельной аварии, которую совершил его 15-летний сын за рулём его автомобиля. В результате ДТП погибли четыре человека, включая троих детей. Об этом сообщает People.

Подросток, не имея водительских прав, проехал на красный свет и на скорости около 125 км/ч врезался в автомобиль, за рулём которого находилась 50-летняя Тринидад Эрнандес. Вместе с ней в машине были её муж и трое внуков. Женщина и 11-летняя внучка погибли на месте, ещё двое детей умерли потом в клинике. Мужчина выжил, но получил тяжёлые травмы. Сообщается, что родственники подростка пытались увезти его с места происшествия.

Фергюсон утверждал, что не давал сыну разрешения на вождение, а лишь попросил переставить машину. Однако присяжные признали его виновным. Ему грозит от 37 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Появились фото с места ДТП с шестью погибшими в Орловской области
Появились фото с места ДТП с шестью погибшими в Орловской области

Ранее в Ревде пьяный водитель сбил насмерть двоих девочек у магазина. Их пришлось доставать из-под колёс машины. Единственную выжившую доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи собирали поломанные кости по кусочкам. Жители создали на месте аварии стихийный мемориал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar