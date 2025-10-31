Общественного деятеля Рудницкую арестовали по обвинению в торговле детьми

В Москве арестовал председателя и клинического психолога «Содружества семей» Ирину Рудницкую. Как сообщает ТАСС, следствие предъявило ей обвинение в торговле несовершеннолетними. Она будет содержаться в СИЗО до 22 ноября 2025 года.

Уголовное дело было возбуждено в конце августа текущего года, и Рудницкая проходит по нему одним из фигурантов. В ходе заседания адвокаты настаивали на избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, указывая, что на иждивении у подзащитной находятся 12 детей от 3 до 17 лет. Однако представители прокуратуры отклонили эти доводы и настояли на аресте. Защита намерена обжаловать решение.

Обвиняемой грозит серьёзное наказание: по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми») максимальный срок лишения свободы может достигать 10 лет с последующим запретом на профессиональную деятельность сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о продаже детей иностранцам не смогли оспорить приговор. Суд отклонил кассационные жалобы осуждённых врачей-акушеров и суррогатных матерей.