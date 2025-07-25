Торговавшая новорожденными детьми банда предстанет перед судом в Москве
В Москве перед судом предстанут 19 человек за торговлю новорожденными детьми
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В Москве завершено расследование громкого уголовного дела о торговле детьми. Обвиняемыми стали 19 человек, которые за семь лет передали в чужие семьи 14 новорождённых, выдавая их за своих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Группа лиц с 2015 по 2022 год находила беременных женщин, не планировавших воспитывать своих детей. Фигуранты обеспечивали будущих матерей медицинской помощью и продуктами, а после родов оформляли документы на новорождённых, указывая себя в качестве родителей. Детей незаконно передавали в другие семьи. Зафиксирована также попытка передачи ещё одного ребёнка, мать которого в последний момент не захотела от него отказываться.
Следствием проведено более 30 обысков в разных регионах, назначено свыше 120 экспертиз и более 50 очных ставок. На данный момент потерпевшими признаны 16 несовершеннолетних. Пятеро обвиняемых находятся под стражей. Дело 12 фигурантов уже направлено в суд, в отношении остальных — на утверждение обвинительного заключения.
Ранее аналогичная схема была раскрыта во Владивостоке. Там восемь врачей частной клиники продавали новорождённых под видом суррогатного материнства. С 2018 по 2020 год они изготовляли фиктивные справки о бесплодии и якобы «лечили» пациентов, а на деле выращивали эмбрионы и переправляли рождённых младенцев за границу. За два года преступная группа заработала 53 миллиона рублей, продав 13 детей.