Торговавшая новорожденными детьми банда предстанет перед судом в Москве

В Москве завершено расследование громкого уголовного дела о торговле детьми. Обвиняемыми стали 19 человек, которые за семь лет передали в чужие семьи 14 новорождённых, выдавая их за своих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Группа лиц с 2015 по 2022 год находила беременных женщин, не планировавших воспитывать своих детей. Фигуранты обеспечивали будущих матерей медицинской помощью и продуктами, а после родов оформляли документы на новорождённых, указывая себя в качестве родителей. Детей незаконно передавали в другие семьи. Зафиксирована также попытка передачи ещё одного ребёнка, мать которого в последний момент не захотела от него отказываться.

Следствием проведено более 30 обысков в разных регионах, назначено свыше 120 экспертиз и более 50 очных ставок. На данный момент потерпевшими признаны 16 несовершеннолетних. Пятеро обвиняемых находятся под стражей. Дело 12 фигурантов уже направлено в суд, в отношении остальных — на утверждение обвинительного заключения.