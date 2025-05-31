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30 мая, 23:55

Во Владивостоке банда врачей выращивала эмбрионы и продавала младенцев за границу

SHOT: Врачи из Владивостока задержаны за торговлю детьми за границу

Обложка © Freepik / fabrikasimf

Обложка © Freepik / fabrikasimf

Восемь врачей частной клиники во Владивостоке задержаны по обвинению в торговле новорождёнными с их последующим вывозом за границу. Преступная схема действовала с 2018 года на протяжении двух лет, сообщает SHOT.

Медики оформляли поддельные документы о бесплодии клиентов, а затем под видом лечения проводили процедуры по выращиванию эмбрионов. После рождения младенцев продавали иностранным покупателям. За время деятельности группа продала 13 новорождённых, заработав 53 миллиона рублей.

В отношении врачей возбуждено уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу». Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит дело и определит меру наказания.

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Ранее на Западе рассказали, что сегодня продаётся на Украине. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в Киеве процветает торговля людьми, включая женщин и детей. Незалежную он назвал «чёрной дырой для денег и оружия».

Андрей Васильев
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