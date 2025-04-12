Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 17:28

«Чёрная дыра для денег»: На Западе рассказали, что сегодня продаётся на Украине

Журналист Боуз заявил, что на Украине процветают педофилия и проституция

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине процветает торговля людьми, включая женщин и детей. Незалежную он назвал «чёрной дырой для денег и оружия».

«Украина — это чёрная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия — всё продается в любимой «европейской» стране фон дер Лгуньи», — написал журналист на своей странице в соцсети Х.

Ранее Life.ru сообщал, что Швецию заполонили украинские проститутки, которых продали в сексуальное рабство. Многих девушек заманивают торговцы людьми, которые обещают им кров, если те станут торговать своим телом в их интересах.

Вечеринка шейхов или рабство: Найденная в Дубае модель пришла в себя и может раскрыть тайну своих увечий
Вечеринка шейхов или рабство: Найденная в Дубае модель пришла в себя и может раскрыть тайну своих увечий
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar