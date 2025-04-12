Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине процветает торговля людьми, включая женщин и детей. Незалежную он назвал «чёрной дырой для денег и оружия».

«Украина — это чёрная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия — всё продается в любимой «европейской» стране фон дер Лгуньи», — написал журналист на своей странице в соцсети Х.