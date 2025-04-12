«Чёрная дыра для денег»: На Западе рассказали, что сегодня продаётся на Украине
Журналист Боуз заявил, что на Украине процветают педофилия и проституция
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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Украине процветает торговля людьми, включая женщин и детей. Незалежную он назвал «чёрной дырой для денег и оружия».
«Украина — это чёрная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей. Извлечение органов, принудительная проституция, педофилия — всё продается в любимой «европейской» стране фон дер Лгуньи», — написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Ранее Life.ru сообщал, что Швецию заполонили украинские проститутки, которых продали в сексуальное рабство. Многих девушек заманивают торговцы людьми, которые обещают им кров, если те станут торговать своим телом в их интересах.