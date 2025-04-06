Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 11:40

Швецию заполонили украинские проститутки, проданные в секс-рабство

Газета «Известия»: Швецию заполонили украинские проститутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzelat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzelat

На Украине наблюдается невиданный ранее отток населения. Украинцы заполонили почти все страны Европы, однако европейская жизнь оказалась не такой уж безоблачной. На работу их не берут, а потому приходится искать себе другие источники дохода. К примеру, в Швеции сейчас полно обманутых украинских проституток, которых продали в сексуальное рабство. Об этом сообщает газета «Известия».

Украинцам в Швеции обещали одни условия, а получили они в итоге совсем другие — гораздо менее приятные. Деньгами правительство практически не помогает, а курсов интеграции оказалось не так уж много. Устроиться на работу крайне сложно, если ты иностранец, но всех этих трудностей не существует в проституции.

В полиции считают, что в многих украинок в Швецию заманивают торговцы людьми, которые обещают им кров, если те станут торговать своим телом в их интересах. Раньше работать в секс-сфере в страну приезжали в основном женщины из Румынии, Польши и Нигерии, но сейчас клиенты чаще всего натыкаются именно на украинских проституток.

Условия таковы: девушка выбирает между Норвегией и Швецией, затем ублажает там клиентов как минимум две недели, а после этого делит прибыль с работодателями пополам. Иногда их обманывают, заставляя возвращать деньги за предоставленное жильё, продукты, предметы гигиены и прочее. Таким образом, беженки записываются в секс-рабство.

Настоящая боевая подруга: Украинка поругалась с мужем и сдала его военкомату
Настоящая боевая подруга: Украинка поругалась с мужем и сдала его военкомату

Ранее в Дубае на обочине дороги нашли украинскую модель с полностью переломанным, искалеченным телом. Родственники считают, что девушка попала там в секс-рабство. Полиция считает, что в итоге она попыталась покончить с собой. К счастью, девушку спасли, а сейчас она уже начала снова говорить.

Владимир Озеров
  • Новости
  • швеция
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar