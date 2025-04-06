Швецию заполонили украинские проститутки, проданные в секс-рабство

На Украине наблюдается невиданный ранее отток населения. Украинцы заполонили почти все страны Европы, однако европейская жизнь оказалась не такой уж безоблачной. На работу их не берут, а потому приходится искать себе другие источники дохода. К примеру, в Швеции сейчас полно обманутых украинских проституток, которых продали в сексуальное рабство. Об этом сообщает газета «Известия».

Украинцам в Швеции обещали одни условия, а получили они в итоге совсем другие — гораздо менее приятные. Деньгами правительство практически не помогает, а курсов интеграции оказалось не так уж много. Устроиться на работу крайне сложно, если ты иностранец, но всех этих трудностей не существует в проституции.

В полиции считают, что в многих украинок в Швецию заманивают торговцы людьми, которые обещают им кров, если те станут торговать своим телом в их интересах. Раньше работать в секс-сфере в страну приезжали в основном женщины из Румынии, Польши и Нигерии, но сейчас клиенты чаще всего натыкаются именно на украинских проституток.