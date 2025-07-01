Расследование дела Логиновой и Патоки о торговле детьми завершено

Расследование уголовного дела в отношении Юлии Логиновой и Натальи Патоки, обвиняемых в торговле детьми, завершено Следственным комитетом России. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Станислав Кулов.

По его словам, фигуранты ознакомились с собранными материалами, и теперь дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинения. По делу проходят две многодетные женщины, а также несколько суррогатных матерей, чьи дети позднее были усыновлены Логиновой и Патокой.