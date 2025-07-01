Расследование дела Логиновой и Патоки о торговле детьми завершено
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Расследование уголовного дела в отношении Юлии Логиновой и Натальи Патоки, обвиняемых в торговле детьми, завершено Следственным комитетом России. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Станислав Кулов.
По его словам, фигуранты ознакомились с собранными материалами, и теперь дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинения. По делу проходят две многодетные женщины, а также несколько суррогатных матерей, чьи дети позднее были усыновлены Логиновой и Патокой.
Напомним, в октябре 2023 года Юрию Логинову, под опекой которой находилось 15 несовершеннолетних, заподозрили в торговле детьми. Проверка началась после того, как в крови одного из её сыновей 2015 года рождения медики обнаружили следы лекарства, запрещённого при его заболевании. В августе прошлого года обвиняемая признала вину и начала сотрудничать со следствием. Личности её подельниц установлены. Позднее в деле появился 13-й фигурант.