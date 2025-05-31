Зарабатывали миллионы: Раскрыты новые детали по делу о торговле детьми во Владивостоке

Среди медицинских работников, которым вменяют незаконную продажу младенцев в Приморье, оказались трое главврачей частных клиник. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. В круг обвиняемых вошли также шесть врачей-репродуктологов (трое из них главврачи), а также основатель и руководитель агентства, занимающегося содействием репродуктивным программам.

Всего на данный момент по делу проходят восемь фигурантов. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, циничная схема по торговле младенцами принесла медикам более 53 миллионов рублей. За два года они успели продать 13 новорождённых. Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу).

Подозреваемым может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.