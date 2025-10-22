Фигуранты дела о продаже детей иностранцам не смогли оспорить приговор

Суд отклонил кассационные жалобы осуждённых врачей-акушеров и суррогатных матерей, которые обвиняются в продаже новорождённых детей иностранцам. Об этом рассказала ТАСС адвокат Людмила Айвар.

«Суд отклонил все наши кассационные жалобы», — сказала Айвар. Защита намерена обратиться с жалобами в вышестоящую инстанцию.

Напомним, в 2020 году в посёлке Одинцовского городского округа было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев, с ними находились две гражданки Китая. Было выяснено, что младенцы рождены от суррогатных матерей, в отношении врачей было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми». В результате суд приговорил фигурантов на сроки от 4 до 19,5 лет. Наибольший получил директор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников.

Ранее в Первоуральске задержали педофила, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку в 2011 году в городе Нягань ХМАО. Преступление начали заново расследовать в 2022 году при помощи биологических следов и ДНК-профилей. В ближайшее время задержанного доставят в Югру для проведения допроса.