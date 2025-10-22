Защита попросила отменить пожизненный приговор вору в законе Шишкану

Адвокаты криминального авторитета Олега «Шишкана» Медведева обратилась в Верховный суд России с просьбой отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала юрист Елена Сенина, представляющая интересы Медведева.

Она подчеркнула, что суд принял жалобу. В настоящее время ожидается назначение даты её рассмотрения.

«В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — отметила адвокат.

Напомним, летом прошлого года суд приговорил Медведева к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Фигурантами дела являлись ещё 17 человек. Было установлено, что Медведев и его соучастники убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», местного депутата Татьяну Сидорову и трёх её родственников с целью завладеть территорией предприятия. Также подсудимые вымогали у бизнесменов деньги и убивали конкурентов.