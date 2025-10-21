Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД
Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик). Обложка © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, собирались убить на мосту МКАД, однако его бронированная машина помешала преступникам. Об этом говорится в материалах уголовного дела, к которым удалось получить доступ РИА «Новости».
«Говорил один из фигурантов: лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАДе, но у Иванькова была бронированная автомашина», — следует из показаний обвиняемого.
В итоге преступники изменили план и осуществили покушение в другом месте, где и произошло нападение.
Напомним, что покушение на Иванькова, известного как Япончик, произошло 28 июля 2009 года на Хорошёвском шоссе в Москве, когда он выходил из кафе. Киллер, прятавшийся в припаркованной «Газели», открыл огонь и тяжело ранил Иванькова в живот. Спустя несколько месяцев Иваньков скончался в частной клинике от полученных ранений. В 2010 году во Франции был найден мёртвым один из предполагаемых организаторов покушения — Владимир Джанашия, известный по кличке Ладо. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой и доставил в Москву оружие, из которого велась стрельба. Позднее был арестован ещё один фигурант дела — Муртаз Шадания. Суд поместил его под стражу на два месяца. Расследование убийства Япончика не связано с расстрелом другого криминального авторитета, Деда Хасана, а основной мотив преступления, по версии следствия, заключался в личной неприязни организатора к Иванькову.
