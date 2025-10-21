Криминального авторитета Япончика планировали убить на мосту на МКАД

Известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, собирались убить на мосту МКАД, однако его бронированная машина помешала преступникам. Об этом говорится в материалах уголовного дела, к которым удалось получить доступ РИА «Новости».

«Говорил один из фигурантов: лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАДе, но у Иванькова была бронированная автомашина», — следует из показаний обвиняемого.

В итоге преступники изменили план и осуществили покушение в другом месте, где и произошло нападение.