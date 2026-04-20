«Кривые носы и грудь разной формы»: Врачей элитной клиники в Томске обвинили в уродовании

В Томске пациентки обвиняют элитную клинику «Генелли», что та изуродовала больше десяти женщин. По словам пострадавших, после операций у трёх местных хирургов у них кривые носы, грудь разного размера и гноящиеся швы, которые разошлись. Деньги за «красоту» возвращать отказываются, пишет Telegram-канал Mash.

Одна из потерпевших, Валентина, взяла кредит на 800 тысяч рублей. Она хотела сделать подтяжку груди после родов, поставить импланты, убрать живот и скорректировать ареолы. Утверждается, что хирург Арутюн Арутюнян не стал делать передумал делать якорную подтяжку и не перенёс ареолы, а после операции шов на животе загноился — началось омертвение тканей. Клиника предложила женщине 100 тысяч рублей в обмен на отказ от претензий.

Пациентки обвинили томскую клинику «Генелли» в изуродовании более десяти женщин. Фото © Telegram / Mash

Другой пациентке, Юлии, пришлось трижды переделывать грудь и живот после того же врача. Хирург, по её словам, так сильно стянул кожу на животе, что шов разошёлся и загноился. На исправление ошибок у девушки ушло два года.

Жалуются и на другого хирурга — Гарика Чатиняна. Как говорится в публикации, П=после его ринопластики нос у пациентки свернул набок, внутри остались лишние хрящи и наросты.

Даже директор клиники Оксана Гейко, по словам её клиентки Надежды, работает не лучше. Женщина пришла делать подтяжку груди, а получила кривую форму и соски, смотрящие в разные стороны. Гейко успокоила: «Так и должно быть, пройдёт». Но переделывать пришлось в другом месте и за свой счёт. Другая пациентка, Нина, очнулась от наркоза прямо во время операции у Гейко. Через несколько месяцев шрам на животе загноился и разошёлся.

Бывшая сотрудница клиники рассказала, что врачи предлагали клиентам платить наличкой — за это обещали хорошую скидку. Люди соглашались и отдавали деньги главврачу. Пострадавшие готовят коллективный иск в суд.

Кстати, Россия вошла в пятёрку стран, где женщины чаще всего судятся с пластическими хирургами из-за неудачных операций по увеличению груди. На Россию приходится 9% таких исков в мире. Больше только во Франции (27%), США (15%), Австралии (12%) и Бразилии (8%). В 2025 году в России сделали около 30 тысяч операций по коррекции груди и в 13% случаев пациентки подавали на врачей в суд.