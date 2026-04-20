Россия вошла в топ-5 стран по числу исков к хирургам из-за операции на груди

Россия вошла в пятёрку стран мира, где пациентки чаще всего подают в суд на пластических хирургов из-за неудачной операции по увеличению груди. На долю России приходится 9% таких исков. Больше только во Франции (27%), США (15%), Бразилии (8%) и Австралии (12%). Об этом сообщила заведующая кафедрой пластической и эстетической хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Алла Карташова на XIII Международном конгрессе «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики – 2026».

В 2025 году в России сделали около 30 тысяч операций по коррекции груди. И в 13% случаев хирурги сталкивались с исками о врачебной ошибке. Это один из самых высоких показателей среди всех медицинских специальностей. Для сравнения: в 2010 году таких исков было всего 7–10%.

Главная причина конфликтов — пациентки ожидают одного результата, а получают другой. До 40% клиенток остаются недовольны. Сами врачи говорят, что проблема не в качестве операций, а в завышенных ожиданиях пациенток. Но эксперты считают иначе: часто хирург списывает плохой результат на «особенности организма» или «нарушение режима», хотя на самом деле это врачебная ошибка.

Ранее сообщалось, что в Москве хирург из элитной клиники «Медси» во время операции сфотографировал половые органы пациентки без её согласия. Женщина случайно узнала об этом и теперь требует от врача 3 миллиона рублей за съёмку. В 2025 году 37-летняя москвичка пришла в клинику с жалобами на боль в заднем проходе и постоянное кровотечение. Ей провели три обследования, поставили диагноз «паховая грыжа» и назначили операцию. Пациентка заплатила 750 тысяч рублей.