В Саранске пациент стал «овощем» после лечения храпа

В Саранске 42-летний пациент впал в вегетативное состояние после плановой операции на носу в частной клинике. Сейчас он подключён к системам жизнеобеспечения. Мужчина обратился в клинику «КИМ» для лечения храпа и прошёл септопластику, а также операцию на мягком нёбе. Об этом сообщает Mash.

После выхода из наркоза пациент мог отвечать врачам, однако спустя около 20 минут резко потерял сознание и посинел. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких, после чего у пациента начались судороги. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии: ему установлены трахеостома для дыхания и гастростома для питания.

Родственники заявляют, что в клинике отсутствует собственная реанимация, а экстренную помощь вызвали с задержкой, что, по их мнению, могло привести к тяжёлым последствиям для мозга. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. По информации семьи, в клинике ранее уже фиксировались случаи смерти пациентов после операций, включая детей и взрослых, что также стало предметом внимания следствия.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске пациентка частной стоматологической клиники через суд добилась компенсации после травмы, полученной во время лечения зуба. Инцидент произошёл во время визита в клинику «Стомэл», куда женщина обратилась для восстановления пломбы. В ходе процедуры у стоматолога сорвался шлифовальный диск, в результате чего был травмирован язык.