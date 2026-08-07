Мир накрыл «великий романтический спад» после пандемии

После пандемии коронавируса мир столкнулся с неожиданной тенденцией – всё больше молодых людей перестают искать любовь и откладывают романтические отношения на неопределённый срок. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на данные исследовательского центра Pew Research Center.

По данным издания, молодые люди стали значительно реже ходить на свидания, а число браков и совместного проживания продолжает снижаться. Особенно заметны эти изменения среди людей в возрасте от 25 до 34 лет.

Авторы материала называют происходящее «великим романтическим спадом». По их мнению, отношения перестают быть главным жизненным ориентиром, уступая место карьере, саморазвитию и личному комфорту.

Одной из причин называют усталость от приложений для знакомств. Многие признаются, что поиск партнёра требует слишком много времени, сил и эмоциональных затрат. Кроме того, всё больше женщин ощущают себя финансово независимыми и не считают отношения обязательной частью счастливой жизни.

Мужчины, как отмечает Atlantic, всё чаще говорят о противоречивых ожиданиях общества. От них одновременно ждут уверенности и мягкости, традиционной мужественности и эмоциональной открытости, поэтому многие предпочитают сосредоточиться на себе, близких и собственных целях.

Авторы исследования считают, что такие перемены способны изменить не только модели создания семей, но и потребительские привычки, а также общественные и политические процессы. Если романтика перестаёт занимать центральное место в жизни миллионов людей, её постепенно заменяют другие ценности.

Ранее Life.ru писал, что российские школьники сегодня мечтают о любви чаще, чем о пятёрках. Исследование показало: найти вторую половинку хотят 26% подростков, тогда как улучшить успеваемость планируют лишь 13%. При этом многие уже начали готовиться к новому учебному году, совмещая учёбу с планами на личную жизнь.