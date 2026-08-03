Не хочу учиться, хочу жениться: Исследование показало, что школьники хотят любви больше, чем пятёрок

Каждый четвёртый школьник признался, что в новом учебном году хочет найти вторую половинку. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы Skysmart: романтические планы оказались популярнее, чем стремление стать отличником или хорошистом. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Согласно исследованию, о личной жизни думает 26% опрошенных. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков: 7% хотят стать отличниками, а ещё 6% — хорошистами.

Среди других целей — подготовка к экзаменам, которую выбрали 19% участников опроса. Ещё 17% рассчитывают определиться с будущей профессией, а 15% хотят научиться лучше планировать своё время.

Большинство школьников уже начали готовиться к 1 Сентября. Одни читают дополнительную литературу, другие восполняют пробелы по предметам, занимаются с репетиторами или проходят онлайн-курсы. При этом каждый третий признался, что пока не приступал к подготовке.

«Начало учебного года — это возможность для школьников поставить новые цели и попробовать себя в разных направлениях. При этом важно, чтобы ребёнок понимал, зачем ему нужен тот или иной результат: будь то улучшение оценок, подготовка к экзаменам или развитие новых навыков. Когда цель понятна и разбита на конкретные шаги, сохранять мотивацию и добиваться прогресса становится проще», — отмечает академический директор Skysmart Глеб Чэн.

Ранее Life.ru писал, что зимние каникулы у школьников в 2026/2027 году сократятся на день. К учёбе школьники вернутся на сутки раньше. Начало занятий запланировано на 1 сентября 2026 года, а последний учебный день должен пройти 26 мая 2027 года.