Минпросвещения предложило школьникам до девяти внеурочных курсов

Российским школам направили новые методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год. Документ предусматривает возможность предложить ученикам до девяти различных курсов, охватывающих патриотическое воспитание, профориентацию, финансовую грамотность, естественные науки и физическую подготовку.

Как следует из рекомендаций Минпросвещения, образовательным организациям предлагается сохранить цикл «Разговоры о важном» для учеников с 1-го по 11-й класс. Для средней и старшей школы предусмотрена программа профориентации «Россия – мои горизонты», а младшеклассникам рекомендуют занятия проекта «Орлята России».

Кроме того, для учащихся 8-х и 10-х классов предусмотрены военные сборы либо курс начальной военной подготовки. Ведомство также рекомендует включить занятия по финансовой грамотности для школьников со 2-го по 11-й класс, курсы по историческому просвещению, углублённому изучению математики и естественных наук, профильных дисциплин и общефизической подготовке.

Согласно документу, недельная нагрузка по внеурочной деятельности может достигать 10 часов. При этом общий объём занятий ограничен: до 1350 часов за период начальной школы, до 1700 часов в 5–9-х классах и до 680 часов в старшей школе.

Окончательное решение о том, какие именно программы будут реализованы, принимают сами образовательные организации с учётом федеральных рекомендаций и возможностей школы, передаёт РИА «Новости»

Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по проведению Дня знаний в 2026 году. Ведомство предложило посвятить первые мероприятия нового учебного года теме единства народов России, сохранению исторической памяти и традиционных ценностей. Также школам рекомендовали уделить особое внимание вопросам безопасности, а первый учебный день традиционно начать с занятия проекта «Разговоры о важном».