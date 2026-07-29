Два часа на раздумья: Минпросвещения установило лимит для нерешительных абитуриентов

Абитуриенты смогут переносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в два часа. Поступающий вправе отозвать ранее поданное подтверждение и направить его в другой университет. Это позволяет скорректировать выбор с учётом ситуации в конкурсных списках.

«Важно: согласие можно перенести раз в два часа», — сообщили в Минпросвещения России.

На приоритетном этапе изменить решение можно до 12:00 1 августа. Этот срок действует для поступающих без вступительных испытаний, а также по особой, отдельной и целевой квотам. Для основного этапа крайнее время подачи документов наступит в 12:00 5 августа. После этого вузы начнут формировать окончательные списки зачисленных.

Ранее Life.ru писал, что Москва стала самым популярным городом среди поступающих: в столичные университеты направили 511 тысяч заявлений. Санкт-Петербург занял второе место с 212 тысячами, а Казань — третье с 90 тысячами.