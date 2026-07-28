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28 июля, 04:04

Москва возглавила рейтинг городов по числу абитуриентов в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Москва стала лидером по числу абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приёмной кампании 2026 года. В столичные университеты поступило 511 тысяч заявок, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Второе место занял Санкт-Петербург с 212 тысячами заявлений, третье — Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Далее расположились Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар и Томск. Там зафиксировали от 40 до 45 тысяч абитуриентов.

Всего в российских вузах в 2026 году доступно около 1,5 миллиона мест.

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Ранее Life.ru писал, что каждый российский вуз завершит переход на обновлённую систему высшего образования не позже 2030 года. Напомним, в 2023 году стартовал пилотный проект с 17 университетами и 581 программой. Изначально в мае его запустили 6 вузов, включая МАИ, МИСИС и МПГУ. Теперь студенты осваивают базовый и специализированный уровни, а аспирантура выделена в отдельную ступень для подготовки исследователей и преподавателей.

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Виталий Приходько
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