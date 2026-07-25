К 2030 году всё изменится: как будут учить студентов в российских университетах

Абсолютно каждый российский вуз завершит переход на обновлённую систему высшего образования не позже 2030 года. Об этом рассказал заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский в интервью РИА «Новости».

«В пилотном проекте по переходу на обновлённую систему высшего образования участвуют 17 университетов. Сначала эти 17, потом — все остальные. Планируется, что не позднее 2030 года наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновлённую систему», — поделился он.

Замминистра подчеркнул, что образование — сфера консервативная, поэтому менять её нужно уверенно и последовательно, но при этом очень осторожно. По его словам, задача реформы — не навредить, а поднять качество подготовки будущих специалистов.

Напомним, в 2023 году стартовал пилотный проект с 17 университетами и 581 программой. Изначально в мае его запустили 6 вузов, включая МАИ, МИСИС и МПГУ. Теперь студенты осваивают базовый и специализированный уровни, а аспирантура выделена в отдельную ступень для подготовки исследователей и преподавателей.

Ранее о трёхлетнем сроке перехода на новую модель высшего образования говорил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, изменения будут вводить постепенно, чтобы вузы смогли спокойно перестроить учебные программы и внутренние процессы под новые требования.