На Всероссийском студенческом выпускном — 2026 обсудили образ человека будущего и ценности, которые останутся неизменными. Участниками открытого диалога стали представители Минобрнауки, Росмолодёжи и Национального центра «Россия».

В НЦ «Россия» состоялся Всероссийский студенческий выпускной. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова объяснила, как меняется подход к подготовке кадров. По её словам, задача вузов — выпускать гармонично развитых специалистов с компетенциями, которые реально востребованы рынком.

По словам замглавы ведомства, многие навыки приобретаются за пределами аудиторий. Речь идёт об организации событий, умении брать ответственность и исправлять ошибки. Главный ориентир для системы — новая национальная модель, основанная на практико-ориентированности, гибкости, фундаментальности и участии работодателя в учебном процессе. Эти принципы заложены в программу «Приоритет—2030» и проект «Передовые инженерные школы». Такой подход, считает замминистра, сократит период адаптации на первом рабочем месте.

Заместитель гендиректора НЦ «Россия» Анастасия Звягина затронула тему нравственной опоры. Она убеждена: технологии продолжат меняться, но базой для личности останутся традиционные духовно-нравственные ценности. Спикер привела данные ВЦИОМ, полученные перед Всероссийским свадебным фестивалем. Согласно опросу, 76% россиян считают создание семьи и рождение детей одной из важнейших целей. Также 88% респондентов уверены, что именно близкие люди должны отвечать за передачу ценностей детям. Звягина подчеркнула, что человек грядущей эпохи будет нравственным и духовным, но при этом сможет применять современные технологии во благо.

Заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов перечислил четыре ключевых качества. Это гармоничное развитие, патриотизм, ответственность за свои решения и искренность. Он пояснил, что чувство любви может распространяться не только на страну, но и на малую родину, окружение и близких. Именно сочетание перечисленных качеств, по его мнению, позволит выпускникам стать людьми, которыми будут гордиться родители и вся страна.

Организаторами мероприятия, в котором приняли участие 500 человек из 70 регионов, выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Росмолодёжь, Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», Российское общество «Знание», Национальный центр «Россия» и президентская платформа «Россия — страна возможностей».