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23 июня, 14:05

Фальков: Переход на новую модель высшего образования займёт три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Россия должна завершить переход на новую модель высшего образования в течение ближайших трёх лет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, изменения будут внедряться постепенно. Речь идёт о плавном переходе, который позволит вузам адаптироваться к новым требованиям без резких преобразований.

Министр отметил, что реформа рассчитана на несколько лет. За это время образовательные учреждения должны перестроить учебные программы и организационные процессы в соответствии с обновлённой системой.

Новая модель призвана заменить действующий формат, основанный на разделении на бакалавриат и магистратуру. Ранее такой подход уже тестировался в ряде российских университетов.

Власти рассчитывают, что изменения помогут лучше учитывать потребности рынка труда и повысить качество подготовки специалистов.

Ожидается, что основные этапы преобразований будут реализованы до конца трёхлетнего периода, после чего обновлённая система начнёт полноценно работать по всей стране.

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Ранее Life.ru писал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил: в тотальном высшем образовании нет необходимости с точки зрения рынка труда, и нужна разумная балансировка со средним профессиональным образованием. При этом он подчеркнул, что высшее образование оправданно как ценность для саморазвития.

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Дарья Денисова
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