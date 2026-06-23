Фальков: Переход на новую модель высшего образования займёт три года

Россия должна завершить переход на новую модель высшего образования в течение ближайших трёх лет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, изменения будут внедряться постепенно. Речь идёт о плавном переходе, который позволит вузам адаптироваться к новым требованиям без резких преобразований.

Министр отметил, что реформа рассчитана на несколько лет. За это время образовательные учреждения должны перестроить учебные программы и организационные процессы в соответствии с обновлённой системой.

Новая модель призвана заменить действующий формат, основанный на разделении на бакалавриат и магистратуру. Ранее такой подход уже тестировался в ряде российских университетов.

Власти рассчитывают, что изменения помогут лучше учитывать потребности рынка труда и повысить качество подготовки специалистов.

Ожидается, что основные этапы преобразований будут реализованы до конца трёхлетнего периода, после чего обновлённая система начнёт полноценно работать по всей стране.

Ранее Life.ru писал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил: в тотальном высшем образовании нет необходимости с точки зрения рынка труда, и нужна разумная балансировка со средним профессиональным образованием. При этом он подчеркнул, что высшее образование оправданно как ценность для саморазвития.