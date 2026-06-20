Фальков объявил о перезагрузке инженерного образования в России

Высшая техническая школа России должна воспитывать не просто дипломированных специалистов, а изобретателей. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков в ходе учредительного съезда обновлённого «Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов» (ВОИР).

Министр подчеркнул: стране нужны не просто дипломированные специалисты, а творцы, способные генерировать уникальную инновационную продукцию. Простое наращивание численности инженеров цели не решает.

ВОИР названо ключевым партнёром в этом процессе. Его воссоздали по прямому поручению президента РФ Владимира Путина. Фальков рассчитывает, что организация поможет вовлечь широкие массы в научно-техническую деятельность.

Перед обновлённым ВОИР поставлена задача плотно работать с вузами и НИИ. Совместными усилиями предстоит выстроить постоянный диалог между опытными изобретателями и начинающими исследователями.

Особый акцент сделан на молодёжь. Министр призвал активно подключать к инженерному творчеству студентов, аспирантов и молодых учёных.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий обновлённый перечень специальностей для реформированной высшей школы. Приём в вузы по новой модели стартует с кампании 2026/27 учебного года. Реформа предполагает разделение на базовое образование длительностью от 4 до 6 лет, специализированное — от 1 до 3 лет, и аспирантуру как профессиональную ступень. В пилотном проекте задействуют 17 учебных заведений.