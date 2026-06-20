На «Госуслугах» стартовал приём заявлений в вузы: разбираемся в функциях сервиса

На Госуслугах начался приём заявлений в вузы, там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». В Минцифры подробно рассказали, какие возможности предоставит портал.

«Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на Госуслугах. Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения», — сказано в тексте.

В личном кабинете абитуриент сможет увидеть статус своих заявок и оценить возможности поступить в конкретное учебное заведение. Кроме того, рассказывается о целевом обучении — информация есть на самом сервисе. Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками, добавили в министерстве. И, наконец, если молодой челвоек ещё не определился с выбором института, то поможет раздел «Подбор вуза». Там анализируются баллы за ЕГЭ, учитываются пожелания будущего студента и выдаются приемлемые варианты.

Приёмная кампания на бюджетные места на специалитет продлится до 25 июля. К поступлению приглашаются и иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление на «Госуслугах».

Ранее правительство России утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования, следует из опубликованного документа. Приём на обучение по пилотному проекту начнётся с кампании 2026/27 учебного года. Соответствующие документы 19 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.