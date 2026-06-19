Кабмин утвердил новый перечень специальностей для вузов

Правительство России утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования, следует из опубликованного документа. Приём на обучение по пилотному проекту начнётся с кампании 2026/27 учебного года. Соответствующие документы 19 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте.

Реформа предлагает новую модель высшего образования, которую начали проверять с сентября 2023 года. По этой системе базовое образование займёт от 4 до 6 лет, специализированное — от 1 до 3 лет в зависимости от направления, а аспирантура станет профессиональным уровнем.

В новом этапе эксперимента участвуют 17 вузов, из которых шесть уже пробуют новую систему с 2023 года. Среди них — Балтийский федеральный университет, Московский авиационный институт, МИСиС, педагогический университет, Горный университет и Томский госуниверситет.

Им предстоит разработать стандарты для базового и специализированного образования, а также требования к аспирантуре и определить сроки обучения. Проект охватит более 100 направлений — от математики и физики до экономики, медицины, лингвистики и рекламы.

Ранее сообщалось, что министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил о необходимости разумного баланса между средним профессиональным и высшим образованием. По его словам, с точки зрения потребностей рынка труда нет никакой нужды в тотальном высшем образовании, однако как ценность для личностного развития и самообразования оно остаётся вполне оправданным.