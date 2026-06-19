Глава Минобрнауки не видит необходимости «в тотальном высшем образовании» в РФ

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в системе высшего образования необходима разумная балансировка со средним профессиональным образованием. По его словам, в тотальном высшем образовании нет необходимости с точки зрения рынка труда.

«Происходит балансировка разумная между средним и профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нём необходимости. С точки зрения рынка труда. С точки зрения образования как ценности для себя и развития, да, вполне», — сказал Фальков на международном форуме HREXPO PRO Людей.

Глава Минобрнауки уточнил, что с точки зрения рынка и экономики тотальное высшее не требуется, хотя как ценность для саморазвития оно вполне оправданно.

Ранее Фальков на экспертном диалоге «Высшее образование в новую технологическую эпоху» заявил, что российская система высшего образования требует кардинального пересмотра во всех аспектах. По его словам, стремительные технологические трансформации в мире диктуют необходимость адаптации образовательных программ.