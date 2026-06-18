«‎Осознание приходит в 11-м»: Учитель объяснил, чем чреват отсев троечников после 9-го класса

Российских школьников-троечников нельзя принудительно загонять в колледжи, усложняя поступление в десятый класс. Любой учащийся имеет право самостоятельно делать выбор, а не под давлением. Таким мнением поделился с Life.ru историк, заслуженный учитель России Виктор Снегуров.

«Двери в 10-й и 11-й классы должны быть открыты, потому что многие подростки ещё не определились со своей специализацией. Это осознание порой приходит именно в 11-м классе, а иногда — только по окончании школы, несмотря на всю профориентационную работу, которая сейчас набирает обороты», — пояснил педагог.

Он напомнил, что в российских школах есть предпрофильные и профильные классы, которые призваны подготовить ребёнка к выбору своего пути ещё до 9-го класса. Тем не менее меры сегрегационного характера, направленные на отсеивание учеников, недопустимы. Педагог считает, что нельзя прибегать к таким уловкам, чтобы повысить интерес к колледжам.

«Очень хорошо, что в колледжи открыт путь и что система профессионального образования поднимается и развивается. Но поле альтернативы и выбора для ученика не должно сужаться и обволакиваться туманом», — отметил учитель.

По словам Снегурова, школьников следует мотивировать именно на самостоятельный выбор, тогда не будет проблем с учёбой и появится интерес развиваться. Педагог рассказал, что к нему приходил его воспитанник, ныне студент медицинского колледжа. Он поделился, что очень доволен обучением, чувствует себя органично. Именно такими людьми будет гордиться учебное заведение, а не теми, кого затащили насильно, сделал вывод собеседник Life.ru.

Что касается 10-го и 11-го классов — они должны быть открыты для тех, кто желает продолжать обучение. Если же ребёнок совершенно не готов, вёл себя неподобающим образом и учился, мягко говоря, прохладно, с ним можно вести беседу, но это не значит, что его надо направлять в колледж: там тоже нужно учиться и иметь пристрастие к профессии, сказал педагог. Сейчас попасть в 10-й класс действительно сложнее, чем 5–6 лет назад, но ставить запреты ученикам не следует, резюмировал он.

Как сообщалось, всё больше родителей российских школьников жалуются на то, что для поступления в десятый класс учителя требуют средний балл аттестата не ниже 4,5 и участие в олимпиадах, а при несоответствии предлагают пересдавать экзамены осенью или уходить в техникум.