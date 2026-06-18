Троечники за бортом: Школьникам стало сложнее поступить в 10-й класс

Всё больше родителей российских школьников жалуются на то, что для поступления в десятый класс учителя требуют средний балл аттестата не ниже 4,5 и участие в олимпиадах, а при несоответствии предлагают пересдавать экзамены осенью или уходить в техникум, сообщает газета «Известия». По данным издания, эксперты прогнозируют рекордный отток выпускников в колледжи.

Тем временем юристы напоминают, что отказ в зачислении при наличии сданных ОГЭ незаконен. В 2025 году рекордные 63% девятиклассников ушли в систему среднего профессионального образования, а в 2026-м этот показатель может достигнуть 70%, однако количество бюджетных мест ограничено, а конкурс ужесточается из-за расширения списка льготных категорий.

Стоимость обучения в колледже крупного города сопоставима с ценой регионального вуза и достигает 150–200 тысяч рублей в год. При этом Минпросвещения обещает увеличить бесплатный набор на 30 тысяч мест, почти 60% из которых предназначены для технических специалистов.

Тем временем средний балл ЕГЭ по русскому языку поднялся до 63,06. По данным Рособрнадзора, обязательный экзамен в основной день сдавали почти 662 тысячи участников. В ведомстве уточнили, что около 376 тысяч выпускников набрали от 61 балла и выше.