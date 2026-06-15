В российских школах хотят ввести курсы по половому равенству

Современные мужчины всё чаще сталкиваются с вопиющим неравенством, когда оскорбления со стороны женщин либо игнорируются, либо воспринимаются как нечто незначительное. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил юрист, политик и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Он предложил разработать комплекс мер для решения этой проблемы и уравновешивания баланса сил. По мнению эксперта, в обществе наблюдается тревожная тенденция систематического унижения мужчин, особенно показательна ситуация с радикальными феминистками, позволяющими себе нелестные комментарии в адрес собеседников мужского пола.

«Необходимо создать систему обязательной проверки всех заявлений об оскорблениях вне зависимости от пола заявителя, расширить практику привлечения к ответственности за оскорбления в интернете и создать спецподразделения в правоохранительных органах для борьбы с радикальной феминистской агрессией в Сети», – подчеркнул Курбаков.

Параллельно, по его словам, следует включить в школьные программы курсы по правовой грамотности и половому равенству, запустить государственные кампании против травли и публичного унижения, а также ограничить распространение радикальных идей в СМИ и соцсетях.

«Судебная практика также нуждается в реформировании: следует ужесточить наказание за рецидив оскорблений, ввести реальную компенсацию морального вреда за публичные унижения», – уточнил эксперт.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что школьникам начальных классов необходим тихий час для мягкой адаптации и снижения стресса при переходе из детского сада. Учебная нагрузка высока, поэтому важен баланс между обучением и восстановлением, а дневной сон может быть эффективен для части учеников с учётом возрастных особенностей. Он отметил, что такая практика могла бы применяться в группах продлённого дня, которых становится всё больше из-за занятости родителей.