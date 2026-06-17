Миллиарды остатков и брошенная стройка: Счётная палата проверила бюджеты крупных вузов

Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2025 год в четырёх организациях высшего образования: МГУ, СПбГУ, РАНХиГС и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Копия документа имеется в распоряжении Life.ru.

Все проверенные вузы показали высокий уровень исполнения расходов. У МГУ этот показатель составил 99,9%, у СПбГУ, РАНХиГС и РАЖВиЗ — 99,8%.

Бюджетную отчётность всех четырёх организаций Счётная палата признала достоверной. При этом аудиторы выявили отдельные нарушения и недостатки при исполнении федерального бюджета.

В МГУ основные замечания связаны с выполнением государственного задания. Проверка показала, что у университета ежегодно образуются значительные остатки неиспользованной субсидии. В 2025 году они выросли более чем в два раза и на 1 января 2026 года достигли 2,6 млрд рублей.

В ходе проверки МГУ вернул в федеральный бюджет 269 млн рублей, поскольку у вуза не было потребности использовать эти средства на те же цели.

В СПбГУ одним из проблемных вопросов стал рост просроченной дебиторской задолженности по неотработанным авансам на объектах капитального строительства. За год она увеличилась почти на 50% и составила 1,2 млрд рублей. Также аудиторы указали на нарушения в сфере закупок.

В Академии Ильи Глазунова замечания связаны с контрактной системой. В частности, вуз не предъявил подрядчикам требования об уплате неустойки на 2,3 млн рублей за просрочку обязательств. Эти нарушения были устранены в ходе проверки.

Отдельный эпизод касается реконструкции учебно-выставочного комплекса академии. По данным Счётной палаты, подрядчик полностью использовал полученный аванс, но не обеспечил исполнение обязательств: с сентября 2025 года строительная площадка брошена, работы не ведутся, оборудование не поставлено. Возможный материальный ущерб государству оценивается в 162,7 млн рублей. По этому факту Счётная палата направила обращение в Генпрокуратуру.

В РАНХиГС аудиторы отметили рост дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета. На 1 января 2026 года она составила 15,3 млрд рублей, увеличившись за год на 5,3 млрд рублей.