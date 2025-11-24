В СПбГУ опровергли сообщения о запрете слова «жопа»

Информация о признании слова «жопа» нецензурным в новом издании Толкового словаря государственного языка является устаревшей и не соответствует действительности, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ. Как уточнили в университете, работа над словарём продолжается.

Ранее ряд изданий распространил сообщения о расширении перечня нецензурных корней с четырёх до четырнадцати, однако официального подтверждения эти данные не получили. В частности, к таким словам, как писали СМИ, словарь якобы относит слово «жопа».

Напомним, ранее Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов, запрещённых в СМИ. Так, под запретом, как и раньше, остаётся использование четырёх корней на «х», «п», «е» и «б». Другие матерные слова являются хоть и бранными, но не табуированными, к примеру, «говно», «жопа», «мудак».