Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 12:07

В СПбГУ опровергли сообщения о запрете слова «жопа»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Информация о признании слова «жопа» нецензурным в новом издании Толкового словаря государственного языка является устаревшей и не соответствует действительности, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу СПбГУ. Как уточнили в университете, работа над словарём продолжается.

Ранее ряд изданий распространил сообщения о расширении перечня нецензурных корней с четырёх до четырнадцати, однако официального подтверждения эти данные не получили. В частности, к таким словам, как писали СМИ, словарь якобы относит слово «жопа».

Кембриджский словарь назвал слово 2025 года — «парасоциальный»
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года — «парасоциальный»

Напомним, ранее Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов, запрещённых в СМИ. Так, под запретом, как и раньше, остаётся использование четырёх корней на «х», «п», «е» и «б». Другие матерные слова являются хоть и бранными, но не табуированными, к примеру, «говно», «жопа», «мудак».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar