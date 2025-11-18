Кембриджский словарь назвал слово 2025 года — «парасоциальный»

Кембриджский словарь объявил слово 2025 года — «парасоциальный», описывающее односторонние эмоциональные отношения между человеком и медийной личностью. Выбор обусловлен резким ростом запросов на определение этого термина в контексте популярности знаменитостей и развития социальных сетей.

Ярким примером стала реакция фанатов на помолвку певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси, когда незнакомые с парой люди переживали искренние эмоции. Редактор словаря Колин Макинтош отметил, что термин идеально отражает эволюцию языка в эпоху цифровых коммуникаций.

Концепция парасоциальных отношений была впервые описана в 1956 году чикагскими социологами, изучавшими связь телезрителей с экранными персонажами. Сегодня этот феномен охватывает отношения с инфлюенсерами, знаменитостями и даже чат-ботами, демонстрируя трансформацию социальных взаимодействий в цифровую эпоху.

Ранее Life.ru писал, что российские филологи предложили альтернативы на звание слова года в России, которые могли бы составить конкуренцию признанному в Британии термину «вайб-кодинг». Среди них — междометие «окак», ставшее популярным весной 2025 года в соцсетях как реакция на неожиданные новости, а также сохранившее устойчивость в речи сленговое слово «вайб», описывающее атмосферу или настроение с двойственной эмоциональной окраской — как позитивной, так и меланхолической.