Институт филологии МПГУ включил в список слов 2025 года «победу» и «Окак»

Британский словарь английского языка Collins объявил термин «вайб-кодинг» (англ. Vibe Coding) словом 2025 года. А что об этом думают российские учёные-филологи? Life.ru обратился за комментарием к доктору филологических наук, профессору, заведующей кафедрой русского языка Института филологии МПГУ Светлане Михайловне Колесниковой. Она предложила альтернативный список слов, которые готовы побороться с «вайб-кодингом» у нас в России.

Для начала было решено определиться с терминами:

Слова года являются показателями ценностных ориентиров общества и/или отдельных его представителей, средством в формировании культуры и мировоззрения людей, определяют наши убеждения, поведение и ориентиры в жизни, так как их смысловое пространство условно становится основой для понимания мира, тех процессов, которые характеризуют современное общество, влияют на наши решения и действия. Светлана Колесникова Доктор филологических наук

Собеседница Life.ru рассказала, что в нашей стране список номинантов на звание «Слово года» несколько иной и «вайб-кодинга» среди них не оказалось.

«Слова года» по версии МПГУ

Слово «победа» как лексическая доминанта 2025 года, закрепляющая в сознании русского человека одно из знаковых понятий, связанных не только с успехом в сражении /битве, но и с личным успехом и преодолением трудностей. Кроме того, сегодня слово «победа» репрезентирует историческую память (например, победа в Великой Отечественной войне) и новые успехи, актуализируя ожидания социума в настоящий период времени.

В разговорной речи популярно междометное слово – мем «окак»

Сохранило устойчивость в разговорной речи сленговое слово «вайб»

Если говорить о влиянии художественного пространства на язык и речь, то в 2025 году произошло объединение различных увлечений поклонников отдельных писателей, активизировалась жизнь литературных сообществ на интернет-площадках (author.today, «Дзен», Telegram; сайтах издательств «Эксмо» и АСТ; книжных магазинов «Читай-город» и др.) с поддержанием словесного творчества (фанфики и поэзия), живописи (иллюстрации и комиксы), музыки, создавая условия для развития «подъязыка», и распространившегося молодёжного сленга. Так, в последнее время высокопродуктивны слова «арт» и «эстетика»

Популярно сегодня слово «протагонист» в значении «образ», «главный герой», наряду со словом «антагонист» (персонаж, герой, противодействующий протагонисту).

«В ходе лексикографического описания слов года определяется их лингвокультурное своеобразие, устанавливаются сложные аспекты (социальные, идеологические, политические и др.) анализируемых языковых единиц, ставших кодовыми словами, символами года, имеющими «контекстную зависимость» и отражающими реальность опосредованно», — добавила профессор МПГУ.

