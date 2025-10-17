Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:00

Учебник по химии, «История Рима», «Исповедь»: Что и зачем читают герои отечественного кино

Оглавление
Фильм «Девчата» (1961)
Фильм «Живёт такой парень» (1964)
Фильм «А зори здесь тихие» (1972)
Фильм «Москва слезам не верит» (1979)
Фильм «Особенности национальной охоты» (1995)
Сериал «Бригада» (2002)
Фильм «Дурак» (2014)
Фильм «Сказки Гоффмана» (2022)

В отечественном кино довольно часто мелькают книги. Фильмы СССР были сняты самой читающей страной в мире! Но и после 1991 года «язык книг» сохранился в кинематографе. Что хотят сказать режиссёры книгами, которые читают их герои, — в материале Life.ru.

В кино России и СССР герои часто читают. Порой через книги можно заглянуть к ним в души. Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Девчата»,«Живёт такой парень»,«Москва слезам не верит» / Kinopoisk

В кино России и СССР герои часто читают. Порой через книги можно заглянуть к ним в души. Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Девчата»,«Живёт такой парень»,«Москва слезам не верит» / Kinopoisk

В кинематографе СССР герои много читали. Сначала это была образовательная литература — в фильмах отражались реалии того времени, то есть учёба в вечерних школах для рабочей молодёжи. Потом книги стали отражать внутренний мир персонажей. Эта традиция прижилась. Теперь по томику в руках героя или героини можно понять, что это за человек и какой будет его роль в сюжете. Рассказываем в материале, что читали герои кино СССР и России.

Фильм «Девчата» (1961)

Фильм «Девчата» 1961 года — это светлая картина о дружбе и превратностях женской любви к мужчинам. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Фильм «Девчата» 1961 года — это светлая картина о дружбе и превратностях женской любви к мужчинам. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

В фильме «Девчата» рассказывается о судьбе Тоси Кислицыной, которая по распределению приезжает в маленький сибирский посёлок работать поваром. Тося ходит в вечернюю школу, поэтому её можно заметить за учебником — «Задачи и упражнения по химии». В кулинарной индустрии такие знания ей пригодятся. Кстати, сам фильм снят по повести Бориса Бедного, но с книгой у него много отличий, несмотря на то что автор выступил сценаристом картины.

Фильм «Живёт такой парень» (1964)

Фильм «Живёт такой парень» — классика советского кинематографа. Киноленту снял Василий Шукшин. Фото © Кадр из фильма «Живёт такой парень», режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин / Kinopoisk

Фильм «Живёт такой парень» — классика советского кинематографа. Киноленту снял Василий Шукшин. Фото © Кадр из фильма «Живёт такой парень», режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин / Kinopoisk

Василий Шукшин — один из классиков советской культуры. Он выступал не только в роли режиссёра, но и писал книги. Его картина «Живёт такой парень» вышла на экраны в 1964 году. Герой фильма — деревенский водитель Пашка Колокольников, и он стал одной из первых ролей Леонида Куравлёва. Пашка шутит о сходстве женщин с автомобильными стартёрами, но в то же время читает «Капитал» Карла Маркса, как образцовый советский гражданин. Но любимая книга шофёра — немецкая энциклопедия «Мужчина и женщина». Трёхтомник издавали в России в 1911 году, и Пашка нашёл собрание в генеральской библиотеке. Это была наиболее полная для 10-х годов XX века энциклопедия на чувствительную тему.

Фильм «А зори здесь тихие» (1972)

Фильм «А зори здесь тихие» был снят в 1972 году и стал классикой военного кинематографа. Фото © Кадр из фильма «... А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk

Фильм «А зори здесь тихие» был снят в 1972 году и стал классикой военного кинематографа. Фото © Кадр из фильма «... А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk

В 1970-е стали снимать довольно много фильмов о войне. Ветераны Великой Отечественной в большинстве своём ещё были живы, но стремились передать свою память потомкам, сделать всё, чтобы фашистской угрозы в мире больше никогда не возникло. Фронтовиками были и режиссёр Станислав Ростоцкий, и автор оригинальной книги Борис Васильев. Оба — достаточно интеллигентные люди. В центре сюжета — старшина Федот Васков и отряд девушек-зенитчиц, которых прислали к нему на разъезд. Боец Соня Гурвич в напряжённые моменты читает стихи Александра Блока — это символизирует, что Родина под угрозой.

Фильм «Москва слезам не верит» (1979)

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» выиграл международную награду «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» выиграл международную награду «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В центре сюжета оскароносного фильма Владимира Меньшова — три подруги, которые приехали «покорять Москву». Сначала показывают их жизнь в 1950-е, потом — события, что происходят через 20 лет. Это масштабная сага о городской жизни в СССР. Каждая героиня ищет своё счастье, но способы достижения цели у них разные. Людмила, например, хочет найти в Москве богатого мужа. Говорят, именно поэтому она читает в метро книгу «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. В пятидесятые роман был очень популярен.

Фильм «Особенности национальной охоты» (1995)

Можно по-разному относиться к фильму Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Одно неизменно — это хорошее кино. Фото © Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

Можно по-разному относиться к фильму Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Одно неизменно — это хорошее кино. Фото © Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

«Особенности национальной охоты» — это история финна Райве, который приезжает в Россию, чтобы написать книгу о русской охоте. Молодой человек не умеет разговаривать на славянских языках, но это никому не мешает. Компанией финна становятся важные люди: генерал Михалыч, майор и сотрудник «убойного отдела» Лёва Соловейчик, бизнесмен Сергей Савенко и самый духовный персонаж фильма — егерь Кузьмич, настоящий русский бородатый мужик, который увлекается японской культурой. Все вместе они познают особенности национальной охоты.

В какой-то момент фильма по сценарию у Кузьмича на полке находится энциклопедия «Императорская охота на Руси», и все герои фильма предстают дворянами из XIX века в глазах финна. Энциклопедия реально существовала, там есть ещё два тома — «Великокняжеская охота на Руси» и «Царская охота на Руси». Кстати, у фильма есть несколько продолжений — «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной зимней охоты» например.

Сериал «Бригада» (2002)

В сериале «Бригада» бандиты из 90-х показаны живыми, чувствующими людьми со своим кодексом чести. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Александр Акопов  / Kinopoisk

В сериале «Бригада» бандиты из 90-х показаны живыми, чувствующими людьми со своим кодексом чести. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Александр Акопов  / Kinopoisk

Сериал «Бригада» вышел на телеэкраны в 2002 году и сразу стал хитом. Он предлагал осмысление прошлого, довольно тяжёлого, десятилетия «по горячим следам» с отечественными секс-символами того времени в главных ролях. Белый, Космос, Пчёла, Фил — каждый в 2002 году нашёл себе среди них если не ролевую модель, то родную душу. Саня Белый, по паспорту Александр Белов, скрывается на даче у отца Космоса, академика Колмогорова, от милиции. Его подставили, обвинили в убийстве.

Белов проводит целые дни за томиком «История Рима» Теодора Моммзена. Это намеренный ход — так показывают, что в будущем Белый построит свою криминальную империю, которая развалится так же, как и Римская. К тому же кадр специально построен так, чтобы показать зрителю, насколько «пацанская» причёска Белого похожа на стиль причёсок Древнего Рима. Ну а ещё до бандитской карьеры Белов хотел поступать в институт. То есть тяга к знаниям изначально ему не чужда.

Фильм «Дурак» (2014)

Фильм «Дурак» 2014 года рассказывает о молодом и в чём-то наивном слесаре-сантехнике, который знает всю правду. Фото © Кадр из фильма «Дурак», режиссёр Юрий Быков, сценарист Юрий Быков / Kinopoisk

Фильм «Дурак» 2014 года рассказывает о молодом и в чём-то наивном слесаре-сантехнике, который знает всю правду. Фото © Кадр из фильма «Дурак», режиссёр Юрий Быков, сценарист Юрий Быков / Kinopoisk

Фильм «Дурак» Юрия Быкова появился на экранах в 2014 году. По сюжету молодой слесарь-сантехник Дмитрий Никитин выясняет, что скоро огромный дом может рухнуть, погибнет множество людей. Он пытается обивать пороги и организовать эвакуацию... Мало что у него выходит. Всем в этом городе абсолютно всё равно, не до дома, а времени осталось мало, меньше суток. Никитин в фильме читает христианскую литературу — «Исповедь» Святого Августина. Это подчёркивает как его имидж «юродивого», так и апокалиптичность происходящего.

Фильм «Сказки Гоффмана» (2022)

Дебютная работа женщины-режиссёра, фильм «Сказки Гоффмана» рассказывает об интеллигентной женщине. Фото © Кадр из фильма «Сказки Гоффмана», режиссёр Тина Барклая, сценарист Тина Барклая / Kinopoisk

Дебютная работа женщины-режиссёра, фильм «Сказки Гоффмана» рассказывает об интеллигентной женщине. Фото © Кадр из фильма «Сказки Гоффмана», режиссёр Тина Барклая, сценарист Тина Барклая / Kinopoisk

В фильме «Сказки Гоффмана» сюжет начинает завязываться с того, что муж главной героини не вернул в библиотеку одноимённую книгу. То, что в семье читают сказки Гоффмана, становится мрачным символом. Символом жизни неприметной девушки Надежды Страховой, которая живёт с мужем Виталиком в хрущёвке и работает на двух работах, дабы обеспечить семью. Виталик женился на ней из-за квартиры. Далее героиня проходит ряд трансформаций.

СССР был самой читающей страной в мире. Да и сейчас мы, россияне, много читаем. А наши солдаты во время Второй мировой умудрялись читать даже на фронте, но не только. Почитайте на Life.ru, как воевали советские солдаты, — они были берсерками!

Тест: Только 10% взрослых смогут продолжить строки из произведений Лермонтова, а вы в их числе?
Тест: Только 10% взрослых смогут продолжить строки из произведений Лермонтова, а вы в их числе?
BannerImage
Анна Волкова
  • Wow
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar