Учебник по химии, «История Рима», «Исповедь»: Что и зачем читают герои отечественного кино

В кинематографе СССР герои много читали. Сначала это была образовательная литература — в фильмах отражались реалии того времени, то есть учёба в вечерних школах для рабочей молодёжи. Потом книги стали отражать внутренний мир персонажей. Эта традиция прижилась. Теперь по томику в руках героя или героини можно понять, что это за человек и какой будет его роль в сюжете. Рассказываем в материале, что читали герои кино СССР и России.

Фильм «Девчата» (1961)

Фильм «Девчата» 1961 года — это светлая картина о дружбе и превратностях женской любви к мужчинам. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

В фильме «Девчата» рассказывается о судьбе Тоси Кислицыной, которая по распределению приезжает в маленький сибирский посёлок работать поваром. Тося ходит в вечернюю школу, поэтому её можно заметить за учебником — «Задачи и упражнения по химии». В кулинарной индустрии такие знания ей пригодятся. Кстати, сам фильм снят по повести Бориса Бедного, но с книгой у него много отличий, несмотря на то что автор выступил сценаристом картины.

Фильм «Живёт такой парень» (1964)

Фильм «Живёт такой парень» — классика советского кинематографа. Киноленту снял Василий Шукшин. Фото © Кадр из фильма «Живёт такой парень», режиссёр Василий Шукшин, сценарист Василий Шукшин / Kinopoisk

Василий Шукшин — один из классиков советской культуры. Он выступал не только в роли режиссёра, но и писал книги. Его картина «Живёт такой парень» вышла на экраны в 1964 году. Герой фильма — деревенский водитель Пашка Колокольников, и он стал одной из первых ролей Леонида Куравлёва. Пашка шутит о сходстве женщин с автомобильными стартёрами, но в то же время читает «Капитал» Карла Маркса, как образцовый советский гражданин. Но любимая книга шофёра — немецкая энциклопедия «Мужчина и женщина». Трёхтомник издавали в России в 1911 году, и Пашка нашёл собрание в генеральской библиотеке. Это была наиболее полная для 10-х годов XX века энциклопедия на чувствительную тему.

Фильм «А зори здесь тихие» (1972)

Фильм «А зори здесь тихие» был снят в 1972 году и стал классикой военного кинематографа. Фото © Кадр из фильма «... А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk

В 1970-е стали снимать довольно много фильмов о войне. Ветераны Великой Отечественной в большинстве своём ещё были живы, но стремились передать свою память потомкам, сделать всё, чтобы фашистской угрозы в мире больше никогда не возникло. Фронтовиками были и режиссёр Станислав Ростоцкий, и автор оригинальной книги Борис Васильев. Оба — достаточно интеллигентные люди. В центре сюжета — старшина Федот Васков и отряд девушек-зенитчиц, которых прислали к нему на разъезд. Боец Соня Гурвич в напряжённые моменты читает стихи Александра Блока — это символизирует, что Родина под угрозой.

Фильм «Москва слезам не верит» (1979)

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» выиграл международную награду «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В центре сюжета оскароносного фильма Владимира Меньшова — три подруги, которые приехали «покорять Москву». Сначала показывают их жизнь в 1950-е, потом — события, что происходят через 20 лет. Это масштабная сага о городской жизни в СССР. Каждая героиня ищет своё счастье, но способы достижения цели у них разные. Людмила, например, хочет найти в Москве богатого мужа. Говорят, именно поэтому она читает в метро книгу «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. В пятидесятые роман был очень популярен.

Фильм «Особенности национальной охоты» (1995)

Можно по-разному относиться к фильму Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Одно неизменно — это хорошее кино. Фото © Кадр из фильма «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk

«Особенности национальной охоты» — это история финна Райве, который приезжает в Россию, чтобы написать книгу о русской охоте. Молодой человек не умеет разговаривать на славянских языках, но это никому не мешает. Компанией финна становятся важные люди: генерал Михалыч, майор и сотрудник «убойного отдела» Лёва Соловейчик, бизнесмен Сергей Савенко и самый духовный персонаж фильма — егерь Кузьмич, настоящий русский бородатый мужик, который увлекается японской культурой. Все вместе они познают особенности национальной охоты.

В какой-то момент фильма по сценарию у Кузьмича на полке находится энциклопедия «Императорская охота на Руси», и все герои фильма предстают дворянами из XIX века в глазах финна. Энциклопедия реально существовала, там есть ещё два тома — «Великокняжеская охота на Руси» и «Царская охота на Руси». Кстати, у фильма есть несколько продолжений — «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной зимней охоты» например.

Сериал «Бригада» (2002)

В сериале «Бригада» бандиты из 90-х показаны живыми, чувствующими людьми со своим кодексом чести. Фото © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Александр Акопов / Kinopoisk

Сериал «Бригада» вышел на телеэкраны в 2002 году и сразу стал хитом. Он предлагал осмысление прошлого, довольно тяжёлого, десятилетия «по горячим следам» с отечественными секс-символами того времени в главных ролях. Белый, Космос, Пчёла, Фил — каждый в 2002 году нашёл себе среди них если не ролевую модель, то родную душу. Саня Белый, по паспорту Александр Белов, скрывается на даче у отца Космоса, академика Колмогорова, от милиции. Его подставили, обвинили в убийстве.

Белов проводит целые дни за томиком «История Рима» Теодора Моммзена. Это намеренный ход — так показывают, что в будущем Белый построит свою криминальную империю, которая развалится так же, как и Римская. К тому же кадр специально построен так, чтобы показать зрителю, насколько «пацанская» причёска Белого похожа на стиль причёсок Древнего Рима. Ну а ещё до бандитской карьеры Белов хотел поступать в институт. То есть тяга к знаниям изначально ему не чужда.

Фильм «Дурак» (2014)

Фильм «Дурак» 2014 года рассказывает о молодом и в чём-то наивном слесаре-сантехнике, который знает всю правду. Фото © Кадр из фильма «Дурак», режиссёр Юрий Быков, сценарист Юрий Быков / Kinopoisk

Фильм «Дурак» Юрия Быкова появился на экранах в 2014 году. По сюжету молодой слесарь-сантехник Дмитрий Никитин выясняет, что скоро огромный дом может рухнуть, погибнет множество людей. Он пытается обивать пороги и организовать эвакуацию... Мало что у него выходит. Всем в этом городе абсолютно всё равно, не до дома, а времени осталось мало, меньше суток. Никитин в фильме читает христианскую литературу — «Исповедь» Святого Августина. Это подчёркивает как его имидж «юродивого», так и апокалиптичность происходящего.

Фильм «Сказки Гоффмана» (2022)

Дебютная работа женщины-режиссёра, фильм «Сказки Гоффмана» рассказывает об интеллигентной женщине. Фото © Кадр из фильма «Сказки Гоффмана», режиссёр Тина Барклая, сценарист Тина Барклая / Kinopoisk

В фильме «Сказки Гоффмана» сюжет начинает завязываться с того, что муж главной героини не вернул в библиотеку одноимённую книгу. То, что в семье читают сказки Гоффмана, становится мрачным символом. Символом жизни неприметной девушки Надежды Страховой, которая живёт с мужем Виталиком в хрущёвке и работает на двух работах, дабы обеспечить семью. Виталик женился на ней из-за квартиры. Далее героиня проходит ряд трансформаций.