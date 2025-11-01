Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке, и вы вряд ли его выговорите

Учёные с помощью искусственного интеллекта определили вероятного претендента на звание самого длинного слова в русском языке. Им стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв.

Как сообщил заведующий кафедрой Института Пушкина Павел Катышев РИА «Новости», это слово можно найти в названии патента на изобретение 2006 года. Эксперт отметил, что русский язык легко образует сложные конструкции, из-за чего рекорд часто переходит от одного слова к другому. Например, в Книге рекордов Гиннесса за 2003 год лидером был «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв).

При этом Катышев добавил, что самые частотные слова в языке — короткие: союзы, предлоги и частицы.

Ранее сообщалось, что Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России. В нём 25 букв.