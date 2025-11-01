Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 03:28

Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке, и вы вряд ли его выговорите

Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Учёные с помощью искусственного интеллекта определили вероятного претендента на звание самого длинного слова в русском языке. Им стало прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», состоящее из 55 букв.

Как сообщил заведующий кафедрой Института Пушкина Павел Катышев РИА «Новости», это слово можно найти в названии патента на изобретение 2006 года. Эксперт отметил, что русский язык легко образует сложные конструкции, из-за чего рекорд часто переходит от одного слова к другому. Например, в Книге рекордов Гиннесса за 2003 год лидером был «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв).

При этом Катышев добавил, что самые частотные слова в языке — короткие: союзы, предлоги и частицы.

В немецком языке нашли «словесного монстра» из 67 букв
В немецком языке нашли «словесного монстра» из 67 букв

Ранее сообщалось, что Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России. В нём 25 букв.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar